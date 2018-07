CES 2010 começa nesta quinta-feira. E o Link estará por lá

Começa nesta quinta-feira uma das mais importantes feiras de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show, e o Link estará em Las Vegas, acompanhando tudo de perto. No começo desta semana, já mostramos alguns dos aparelhos legais que aparecerão por lá, e a partir de amanhã você já pode acompanhar a cobertura, direto da CES, pelo blog e pelo Twitter do Link.

06/01/2010 | 18h32

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo