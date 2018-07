O Link, é claro, estará lá para mostrar em tempo real o que é que os fabricantes têm a apresentar em 2010. A tendência é que a CES aponte os caminhos que a tecnologia para consumo vai seguir nesse ano, além de apresentar produtos de pontaque só devem chegar ao mercado consumidor em alguns anos.

Uma tendência lançada na própria CES e confirmada por outras grandes feiras, como a IFA, são os netbooks. Que tal, por exemplo, um aparelho que é ao mesmo tempo um netbook e um e-reader? A CES terá. O Entourage Edge tem duas telas com funções independentes e custa US$ 490. O CNET já pôs as mãos nele.

A HP anunciará também um bocado de novos modelos de notebooks e netbooks – são 14, segundo o Engadget. Tem para todos os gostos: os lançamentos vão do HP Pavilion Elite HPE-180t, equipado com processador Quad Core i7 e 8GB de memória RAM (US$ 1,085), até o Mini 210, com tela 10,1″, Windows 7 e o novo Intel Atom N450 CPU (US$ 280).

Asus Eee Pc

Há outra tendência: a corrida pelo monitor LCD mais fino do mundo. A LG já anunciou um com 42″ e apenas 2,6mm de espessura. Com LED e resolução de 1080p, a tela pesa apenas 3,6kg.

Dá para esperar também uma infinidade de aparelhos com USB 3.0, o novo protocolo de transferência de dados lançado em 2009. Ele permite mais rapidez na transferência e suporta a transmissão de vídeos em alta resolução, por exemplo. Segundo o Engadget, será apresentado na feira uma demonstração do DisplayLink, que permite a transferência de dados a 4.8 gigabytes por segundo.

Nesse ano, também, provavelmente serão lançados os primeiros Blu-ray players 3D – inclusive o PlayStation 3. Se a IFA deu um aperitivo do que vem por aí, é na CES que devem aparecer os primeiros modelos com as especificações prontas para o mercado consumidor.

Em 2009, os destaques da CES foram as telas OLED, os televisores com internet integrada e outras novidades que já chegaram ao mercado, como o Windows 7. O contexto, porém, era a crise econômica mundial: a feira amargava uma queda de 10% no número de exibidores. Nesse ano a realidade pode ser diferente. Se depender do que as marcas já estão anunciando, dá para esperar uma infinidade de novidades e gadgets novinhos para o público gastar dinheiro.

O Link chega à Las Vegas na quarta-feira (7). Fique ligado e acompanhe tudo por aqui.