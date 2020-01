Steve Marcus/Reuters TV da série GX: pouco espaço para aparelhos enroláveis

Um ano após fazer barulho com uma televisão de tela enrolável, a LG foi mais discreta na sua apresentação desta segunda-feira, 6, na Consumer Eletronics Show (CES), principal feira de eletrônicos dos EUA que acontece até sexta, 10. A empresa anunciou a ampliação do seu catálogo de TVs Oled, com 14 novos modelos, incluindo paineis 4K e 8K.

Pela primeira vez, a LG lançou um aparelho de 48 polegadas na linha CX series de TVs 4K, o que segundo a empresa garante uma densidade de pixels similar a de uma TV 8K de 96 polegadas. Foi também apresentada a linha GX Signature series, que tem apenas 20 milímetros de espessura e visa copiar um quadro pendurado na parede. Todos os componentes externos, como fios, ficam escondidos internamente. É uma abordagem parecida com alguns modelos da Samsung.

Na apresentação, a empresa não falou sobre a TV enrolável - antes da feira, havia rumores de que a fabricante anunciaria um modelo que enrola para cima, como se fosse um projetor. No material de divulgação da empresa, aparece o nome da TV enrolável, RX Signature series, mas não há detalhes sobre em que sentido a tela se enrolará. No ano passado, a tela se enrolava para baixo e ficava armazenado dentro de uma caixa.

O site Cnet, porém, diz que a TV do ano passado finalmente chegará às lojas dos EUA neste ano por cerca de US$ 60 mil. Assim, a TV enrolável da Samsung deste ano deve ser a mesma do ano passado.

Para melhorar a imagem, a LG revelou o modo "FilmMaker", que supostamente preserva a qualidade de produções audiovisuais da maneira como foram imaginados pelos diretores. Para falar sobre o recurso, a fabricante exibiu um vídeo com o diretor Christopher Nolan. Isso seria resultado do processador Alpha 9 Gen 3, que reconhece objetos na tela e aplica as melhores configurações de imagens nas diferentes regiões do painel.

Os avançõs em inteligência artificial também permitirão que alguns modelos tenham reconhecimento de voz, permitindo integração com outros assistentes ou abrindo possibilidades para o próprio assistente digital da LG.

Casa inteligente

A marca anunciou também outros produtos inteligentes para casa, como a máquina de lavar roupas LG Twin Wash, com tecnologia de inteligência artificial, que é capaz de reconhecer o peso das roupas e seus tecidos, para acionar o melhor modo de lavagem. Outra novidade foi uma adega inteligente, que controla a temperatura de armazenamento de vinhos e abre a porta sozinha quando o usuário se aproxima da máquina - por meio de um app, é possível monitorar o aparelho para armazenar o vinho da melhor forma possível.

A empresa revelou também que dará assistência a seus produtos por meio de inteligência artificial. Por exemplo, se um usuário coloca muito sabão ou amaciante nas roupas, a máquina de lavar avisará sobre o exagero.

