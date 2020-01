Giovanna Wolf/Estadão TV Sero, da Samsung, que para na vertical ao lado de um smartphone

Em breve, será possível assistir a um Stories feito por um amigo no Instagram diretamente pela TV, com a tela na vertical. Nesta segunda-feira, 6, a Samsung revelou a Sero, um modelo de televisão rotativa, que pode ficar parada no sentido vertical (retrato) ou até na diagonal caso o usuário queira assistir conteúdos dessa forma. O anúncio foi feito durante a abertura da Consumer Electronics Show (CES), feira de tecnologia realizada nesta semana em Las Vegas. Ao Estado, a fabricante sul-coreana confirmou que a Sero chegará ao Brasil ainda em 2020, mas não tem preços nem datas específicas para o lançamento nacional.

Com resolução 4K (Ultra HD) e tamanho de 43 polegadas, a TV vem acoplada em suporte com um motor, responsável por fazer o aparelho girar para a vertical e a diagonal. A televisão conecta-se por Bluetooth com smartphones para o espelhamento da tela e de conteúdos: quando o usuário vira o smartphone, a televisão gira junto.

“Queremos oferecer produtos que se adequem à rotina de pessoas com perfis diferentes. É um produto feito para a geração ‘millennial’, que está conectada com redes sociais e quer assistir conteúdo na vertical”, disse ao Estado Guilherme Campos, gerente sênior de produtos de TV da Samsung, durante o evento. “Nem todo mundo quer uma televisão gigante. A Sero é uma opção compacta para apartamentos pequenos”, afirmou.

Segundo o executivo, o lançamento da Sero no Brasil será feito pouco tempo depois do anúncio global porque a marca acredita no potencial do mercado de televisões do Brasil. “(O Brasil) é um país que consome muito redes sociais”, disse.

Giovanna Wolf/Estadão TV Sero, da Samsung, também pode ficar na diagonal

Resolução

A Samsung também afirmou que lançará uma nova televisão com resolução 8K no mercado brasileiro em 2020 – o primeiro modelo 8K da empresa foi lançado no País no ano passado, com preços que vão até R$ 90 mil. “Queremos levar a realidade internacional para a nossa região. A experiência de 2019 nos mostrou que há brasileiros interessados em ter o melhor tecnologia possível em televisão”, disse o executivo brasileiro.

O modelo que será lançado em 2020 no Brasil é a Q950, que tem 33 milhões de pixels. O modelo apresenta evoluções de design. Em um primeiro contato com a TV, chamaram a atenção a espessura fina do produto e a borda quase invisível – uma característica que lembra muito os smartphones da empresa. O modelo foi anunciado em três tamanhos: 65 polegadas, 75 polegadas e 85 polegadas. Não há informações de quais tamanhos chegarão no Brasil, nem quanto os aparelhos custarão no País.

*A repórter viajou a Las Vegas (EUA) a convite da Intel