Em 2005, Chad Hurley teve uma ótima ideia: criar um site que permitisse a qualquer um entrar e assistir vídeos sem a necessidade de baixá-los. Seria só clicar, esperar um pouco, e pronto. Além disso, qualquer usuários poderia subir o vídeo que quisesse. Caso a ideia pegasse, poderia ser o maior arquivo de vídeos já imaginado. Ele nomeou seu site de YouTube. Nesta sexta-feira, 29, em um evento sobre tecnologia na Irlanda, Hurley anunciou que está deixando a presidência do site para iniciar o desenvolvimento de um novo serviço na web – sobre o qual não deu mais detalhes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Chad Hurley criou o YouTube em fevereiro de 2005. FOTO: ANTONIO MILENA/AE

Hurley continuará como um executivo do Google – que comprou o YouTube em 2006 por US$ 1,65 bilhão. Quem assumirá o comando do maior site de vídeos é Salar Kamagar, ex-vice-presidente de aplicações web do Google.

“Estou passando para um trabalho de consultoria. Isso irá me abre oportunidades para trabalhar em novos projetos”, disse Chad Hurley durante F.ounders, em Dublin. O executivo não quis dar maiores detalhes sobre sua nova ideia, mas adiantou que quer ela seja “como o YouTube”, “algo que eu acho útil e que as pessoas usariam”.

O YouTube conta atualmente com uma média de 65 mil vídeos novos por dia. O primeiro vídeo de todos foi “Me at the zoo”, protagonizado por Jawed Karim, que é um dos fundadores junto com Hurley. Confira o vídeo pioneiro abaixo: