Depois do estouro e da decadência – provocada por doses maciças de pornografia -, o ‘primeiro experimento’ do Chatroulette acabou. Em um aviso, o site diz que voltará hoje em uma versão nova e redesenhada.

O Chatroulette chegou sorrateiro e sem grandes pretensões. Criado pelo russo Andrey Ternovskiy, então com 17 anos, o site caiu no gosto popular por facilitar uma conexão entre desconhecidos de maneira simples e aleatória. Bastava ligar a webcam, se conectar e começar a bater papo, sem a necessidade de inscrições nem usernames. Se não gostasse do seu parceiro, bastaria girar a roleta e passar para o próximo.

A falta de regras, porém, foi justamente o que provocou a decadência do site. Sem nenhum controle, o Chatroulette foi invadido por pornografia – era impossível se conectar para bater papo e não se deparar com vários homens sem as calças, prontos para fazer sexo pela webcam.

O problema fez com que a audiência caísse e Ternovsky tivesse dificuldades em monetizar o serviço. Para contornar o problema, o criador do site chamou Shawn Fanning, o criador do Napter. Ninguém sabe ao certo como será o novo formato do Chatroulette – e há quem diga que o site sequer voltará ao ar.

Mas o Chatroulette ainda tem potencial. Basta lembrar, por exemplo, da campanha do filme The Last Exorcism transformou um susto no site num viral que correu o mundo.