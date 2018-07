FOTO: Henry Romero/REUTERS – 24/05/2006

O comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, o Chaves, de 82 anos de idade, conquistou mais de 400 mil seguidores na rede social Twitter em apenas quatro dias após abrir sua conta.

Com um “Siga-me os bons”, a frase de guerra de seu personagem “O Chapolin Colorado”, o ator estreou sua conta no Twitter (@ChespiritoRGB), para se dedicar depois a responder algumas das mensagens que chegaram.

Até o momento, Bolaños enviou 25 mensagens e segue 19 pessoas. Muito popular na América Latina, o ator ficou famoso com frases como “Não contavam com minha astúcia”, por exemplo, que fizeram parte da memória de milhões de crianças que cresceram com o humor do comediante.

Nos últimos anos, sua saúde o obrigou a evitar as aparições públicas, mas sua família dirige uma empresa que comercializa séries inspiradas em seus personagens e outros produtos, assim como uma fundação beneficente.

