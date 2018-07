O presidente venezuelano Hugo Chávez mal entrou no Twitter e já está causando sensação. Durante sua visita à Bolívia, disse que gostaria de convidar o presidente boliviano Evo Morales e Fidel Castro, líder político cubano, para se unirem a ele no microblogging.

Depois de muito criticar as redes sociais e declarar que a internet precisa ser regulada, o presidente se rendeu ao uso do Twitter na terça, 27, e já está com mais de 113 mil seguidores. Na ocasião do lançamento, afirmou sobre o microblog: “potencial ele tem… não é capitalista, não é socialista, depende de como ele é usado”.

Já imaginou os três líderes da América Latina retwittando uns aos outros?