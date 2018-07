Brasileiros protagonizam um ‘estouro’ no serviço

SÃO PAULO – Criado por Dennis Crowley e Naveen Selvadurai, o Foursquare definitivamente não foi pensado para pessoas que estão sentadas em casa. Nele, usuários sinalizam, por meio do chamado “check-in”, via celular quando chegam a um restaurante, show, balada, bar, etc. Graças a essa simples ideia baseada na geolocalização, Crowley e Selvadurai, respectivamente 35 e 28 anos, ficaram ricos. No Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, Crowley foi considerado pelo site TechCrunch “uma das maiores estrelas do evento”. Em uma palestra, ele exibiu os números alcançados em quase três anos: 15 milhões de usuários e 1,5 bilhão de check-ins.

“Estrela” é uma categorização que cai bem a Crowley. Sua vida social intensa, das baladas ao snowboarding, é presença recorrente na mídia americana. Irônico que este perfil super-social de Crowley possa ter sido a causa de problemas dentro da empresa. No começo de março, Selvadurai abandonou o Foursquare. O motivo oficial foi busca por “novos desafios”. O motivo especulado teria sido a frustração de viver na sombra de Crowley.

Quem não usa o Foursquare costuma criticar a ideia de dizer aos outros onde se está a todo momento.

Você só compartilha sua localização se quiser. Tudo é opcional, tudo é controlado. É você que decide se quer dividir onde está com seus amigos, conosco ou com o Twitter. Geralmente, quem reclama é quem nunca usou o programa.

Não seria uma questão geracional? Muita gente mais velha acha estranho se expor tanto.

Não acho que seja isso. Talvez os mais jovens entendam que é tudo opcional, que não estamos seguindo você o tempo todo e que você só compartilha o que quiser.

Como você encara sua própria privacidade? Você virou celebridade, sua vida social é assunto na imprensa. O que acha disso?

Não me importo. Sou uma pessoa pública e não ligo de dividir coisas da minha vida pessoal. Posto muito no Facebook ou Twitter. Gosto de estar com pessoas, de conhecer gente. Por outro lado, minha vida nem é tão interessante assim. Na maior parte do tempo, trabalho.

O que o Foursquare quer acumulando tanta informação?

Cada vez que uma pessoa faz um check-in, o Foursquare fica um pouco mais sábio com relação ao que aquela pessoa gosta de fazer, quando gosta de fazer e com quem gosta de fazer. O que tentamos é colher esses dados e compartilhá-los de volta com o usuário. É reciclagem de dados. Você nos contou que gosta de sushi, hambúrguer e, de vez em quando, um jantar chique. Nós podemos então lhe contar sobre lugares assim na vizinhança que você ainda não conhece. Estamos ficando muito bons nisso, em mostrar às pessoas lugares que elas deveriam conhecer.

Quando você fala que tem registrados 750 mil negócios, de que tipo de empresa está falando?

Todos os tipos, desde uma grande empresa até um pequeno restaurante. Ajudamos todos a identificar quem são seus potenciais clientes. Mas estamos mesmo é ajudando os próprios clientes. Estamos fazendo o software que fará meus três dias em Barcelona serem muito mais bem aproveitados. Veja, o motivo de termos começado essa empresa não foi para tentar rentabilizar ao máximo todos esses dados fornecidos pelos usuários. Nosso objetivo é fazer o que for melhor para os usuários.

Como o Foursquare vê o mercado brasileiro?

É um mercado enorme. É o nosso mercado internacional de maior crescimento no momento. Desde que lançamos a versão em português do aplicativo no meio do ano passado, tem sido um estouro. Estamos perto de um milhão de usuários no Brasil, mas acho que podemos ir bem mais longe.

