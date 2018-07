O comandante da Estação Espacial Internacional (ISS), Doug Wheelock, foi a primeira pessoa do mundo a fazer check-in no espaço pelo Foursquare. “Wheels”, como é conhecido, fez check-in na ISS no dia 22 de outubro.

Ele chegou à ISS em junho com a Soyuz, e só retornará à Terra em novembro. O check-in faz parte de uma parceria da Nasa com o Foursquare para estimular a conexão das pessoas com a agência espacial.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/zgHhyhB6yUE" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Além dos check-ins do espaço, o projeto também tem um site com dicas de lugares relacionados à astronomia para visitar – e acessíveis para todos os mortais.

Conheça: http://foursquare.com/nasa