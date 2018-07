Autoridade antitruste italiana alertou também sobre redes sociais, que competem por publicidade

ROMA – O Google pode se tornar um monopólio editorial dentro de poucos anos, afirmou o chefe antitruste da Itália nesta terça-feira, 26, acrescentando que as redes sociais devem ser submetidas a limitações antitruste.

“No curso de poucos anos, o Google pode tornar-se um monopólio neste mercado”, disse Giovanni Pitruzzella à Câmara parlamentar italiana, referindo-se ao setor editorial.

Assim, disse Pitruzzella, a regulação antitruste do país deve ser estendida à internet, incluindo redes sociais, que competem com as tradicionais companhias editoriais por receitas de publicidade.

