SÃO FRANCISCO – A chefe da divisão de notícias do Twitter, Vivian Schiller, renunciou ao cargo apenas um ano depois de assumir o posto, em meio a uma série de mudanças entre altos diretores da rede social.

A notícia da saída de Schiller, anunciada na última hora pela própria executiva em um tweet, se transformou nesta quinta-feira em uma das notícias que mais repercutiu na imprensa especializada.

1/3 Stepping down from Twitter so new global media lead @katies can reorganize as she sees fit. Wish everyone at twitter nothing but best.

— Vivian Schiller (@vivian) 8 outubro 2014