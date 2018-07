Saída de Steven Sinofsky, com 23 anos de casa, surpreendeu o mercado e não foi explicada

Steven Sinofsky apresentando o Windows 8 FOTO: Alex Gallardo/Reuters

SEATTLE – O executivo mais esperado para ser o próximo presidente-executivo da Microsoft deixou a maior produtora mundial de software apenas duas semanas depois de ter lançado o sistema operacional Windows 8, à medida que o CEO Steve Ballmer se move para reforçar seu poder na companhia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A saída do veterano Steven Sinofsky, que tinha 23 anos de casa e liderava a unidade Windows da Microsoft, é a última e mais proeminente saída de um executivo da companhia, que luta para ter presença importante em computação móvel frente a rivais como Apple e Google.

O movimento foi inesperado e nem a Microsoft ou Sinofsky deram qualquer explicação, embora um executivo na companhia, que pediu para não ser identificado, tenha dito que a decisão foi “mútua” e que não esperava que Sinofsky assumisse um trabalho em outra empresa logo.

“É uma notícia chocante. É muito surpreendente”, disse o analista Brendan Barnicle, da Pacific Crest Securities. “Como muitas pessoas, eu pensava que Sinofsky estava no caminho de ser um potencial sucessor de Ballmer.”

Sinofsky, 47, começou a trabalhar na Microsoft em 1989 e foi assistente técnico de Bill Gates.

Ele será sucedido por Julie Larson-Green, que vai liderar a divisão de hardware e software Windows, e por Tami Reller, que continuará como vice-presidente financeiro da unidade Windows. Os dois reportarão diretamente para Ballmer.