Don Mattrick, responsável pela divisão de games da Microsoft desde 2007, substituirá o fundador Mark Pincus na empresa

SÃO PAULO – Don Mattrick, executivo que desde 2007 foi responsável pela divisão de games da Microsoft, é o novo presidente executivo da produtora de games sociais Zynga. O anúncio foi feito nesta segunda-feira,1º, pelo fundador da Zynga, Mark Pincus, que deixará o cargo de presidente executivo (CEO). Ele continua na empresa como presidente do conselho e diretor executivo de produtos. A Microsoft confirmou a saída de Don Mattrick.

Don Mattrick durante lançamento do Xbox One. Foto: Nick Adams/Reuters

“Sempre disse que, se eu encontrasse alguém que pudesse fazer um trabalho melhor como CEO, eu faria de tudo para contratar essa pessoa e trazê-la para a empresa. Estou confiante que Don é este líder”, disse Pincus em carta aos funcionários publicada no blog da Zynga.

O anúncio animou investidores, uma vez que a saída de Pincus representa uma fase de renovação da produtora de games. As ações da Zynga subiam mais de 10% na tarde desta segunda-feira. Responsável pela criação de alguns jogos populares no Faceboook, como CityVille, FarmVille e MafiaWars, a Zynga não conseguiu criar novos hits com a mesma popularidade e tem passado por problemas financeiros desde o fim do ano passado. Uma vez que os jogos são gratuitos, a Zynga depende de anunciantes e da venda de itens virtuais para os jogadores para obter receita.

A Microsoft confirmou a saída de Don Mattrick em uma carta assinada por Steve Ballmer, presidente executivo da fabricante de software, publicada pela empresa. “Obrigado a você, Don, por nos colocar no caminho para redefinir a indústria de entretenimento”, disse Ballmer.

Para minimizar o efeito da saída de um executivo com ligação direta com um produto de sucesso, Ballmer enfatizou as conquistas do Xbox no mercado de games e disse que partida de Mattick não irá atrapalhar os planos de lançamento da nova versão do videogame, o Xbox One. “A forte liderança da divisão de entretenimento e suas equipes estão bem posicionadas para entregar o videogame de entretenimento da nova geração, bem como as experiências transformadoras, e por muito tempo no futuro”, disse Ballmer.

O Xbox One, que chegará às lojas em novembro, foi lançado recentemente pela empresa e é a grande aposta para se manter forte no mercado de games. Mattrick tem sido uma figura pública em eventos da Microsoft e foi o responsável por anunciar o Xbox One durante o lançamento organizado pela Microsoft no fim de maio.

Segundo o AllThingsDigital, que revelou a saída de Mattrick nesta segunda-feira, o executivo já queria sair da Microsoft há algum tempo. Ele também era considerado para assumir a produtora de games Electronic Arts, cujo ex-presidente executivo John Riccitiello deixou a empresa em março.

