PureView 808 será apresentado no Brasil na próxima terça; junto será lançado o Lumia 900, top dos aparelhos com Windows Phone

Apresentação do PureView 808 no Mobile World Congress, em Barcelona FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Nokia lança dois novos smartphones no Brasil nesta terça, 24. Um deles é Lumia 900, o top de linha da série que vem com Windows Phone. O outro é o PureView 808, que causou sensação com sua câmera com sensor de 41 megapixels.

—-

Com a chegada do 900, a família de quatro modelos no País fica quase completa, faltando apenas o mais barato, 0 610. O smparthone lançado semana que vem tem tela de 4,3 polegadas, câmera frontal de 1 MP e traseira de 8 MP. O processador é de 1,4 GHz e a memória RAM é de 512 MB. Só uma opção de capacidade de armazenamento será disponbilizada: 16 GB.

Já o 808 tem processador de 1,3 GHz, tela de 4 polegadas, 512 MB de RAM e 16 GB de espaço interno (que pode ser aumentado com cartão microSD. Sua desvantagem é que sistema operacional é o Symbian, plataforma em fase de desaparecimento da Nokia. Seu grande atrativo é a câmera com sensor de 41 MP, que possibilita captura extremamente detalhada de uma imagem.

O preço dos aparelhos ainda não foi divulgado oficialmente. Mas alguns sites adiantaram que o PureView 808 sairá por R$ 1.999 (desbloqueado). A empresa diz que os aparelhos chegam ao varejo algumas semanas depois.

Enquanto isso, o site CNet reportou que as vendas da linha Lumia nos EUA têm sido decepcionantes. A empresa divulgou que despachou apenas 600 mil celulares no segundo trimeste naquele país. O número inclui todos os modelos da marca, desde os celulares básicos, não smart, até os Lumias.

Esse total não só é o mesmo do primeiro trimeste como representa uma queda de 60% em relação ao mesmo período ano passado. Vale lembrar que a Nokia e operadoras como AT&T investiram pesado em campanhas para tentar fazer emplacar os Lumias nos Estados Unidos.