Quando o Gmail foi introduzido em 2004, um recurso foi particularmente sedutor para as pessoas que estavam acostumadas às caixas de e-mail tradicionais. Em vez de mostrar cada mensagem separadamente, o Google agrupou mensagens afins numa conversa única.

Para pessoas que nunca se conformaram com a mudança, o Google anunciou na quarta-feira que oferecerá a opção de desligar a visão da conversa permitindo a visão das mensagens da mesma conversa separadamente – como em outros serviços de e-mail.

A ideia por trás da visão da conversa é que ela facilita – para alguns usuários, ao menos – acompanhar a conversa e manter as caixas menos sobrecarregadas. Digamos que cinco amigos estão discutindo onde se encontrar para o jantar ou cinco colegas estão determinando quando fazer uma reunião. Num arranjo de e-mail tradicional com mensagens separadas, uma caixa de entrada pode ficar rapidamente abarrotada de respostas, bloqueando todas as outras mensagens, e pode ser difícil imaginar quem disse o quê e quando.

Mas o agrupamento de mensagens foi o recurso discutido mais acaloradamente do Gmail, disse Dong Chen, um engenheiro de software do Google, numa postagem no blog da empresa anunciando a mudança. Ele jogou os fãs do agrupamento contra os tradicionalistas. “Muitos ex-usuários do Outlook acham que a visão da conversa só complica algo que funcionou por anos”, ele escreveu.

A mudança surge, aliás, no momento em que o Google faz uma investida no mundo dos negócios, tentando vender versões empresariais do Gmail e outros aplicativos do Google onde produtos da Microsoft como o Outlook têm sido onipresentes.

Às vezes, a visão da conversa facilita desconsiderar tudo exceto a mensagem mais recente numa conversa. E, às vezes, o Gmail erradamente agrupa mensagens com a mesma linha temática – “planos fim de semana”, por exemplo – como uma conversa, mesmo que elas tenham sido escritas por pessoas diferentes em datas diferentes.

Essa é apenas a mudança mais recente que o Google fez no Gmail. No mês passado, ele também anunciou a Priority Inbox, que dá à pessoa a opção de reorganizar suas caixas de entrada do Gmail com base na importância das mensagens.

/CLAIRE CAIN MILLER (THE NEW YORK TIMES)