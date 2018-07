O Chile lidera a taxa de pirataria de software entre os 34 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apesar de conseguir uma redução de três pontos porcentuais durante o ano passado, informaram fontes do setor.

O Chile é o país com a maior taxa de pirataria da OCDE, com 64%, seguido pela Turquia, com 63%, do México (60%) e da Grécia (58%), informou a associação Business Software Alliance (BSA), que reúne as principais empresas de software do mundo.

No outro extremo, estão os Estados Unidos, com o menor nível de pirataria de software, com 20%. A redução de três pontos porcentuais, de 67% em 2009 para 64% em 2010, também faz do país o que obteve maior redução durante o ano passado, ao lado do Canadá, que reduziu a taxa de pirataria de 32% para 29%.

“Estamos avançando, mas estamos muito longe da taxa média dos países associados à OCDE, que é de 36%. Temos um grande desafio pela frente”, disse o representante do Chile na BSA, Rodrigo Bulnes.

/ EFE