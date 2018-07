O aviso na página de resultados do Google chinês alertava aos usuários que o portal de literatura do jornal continha programas que poderiam danificar seus computadores. Segundo um representante do Diário do Povo, o Google teria colocado o aviso intencionalmente para se vingar das recentes acusações feitas pelo Partido Comunista ao gigante da internet.

Nos últimos meses, o governo chinês denunciou o Google por violar regras de direitos autorais ao escanear livros de autores locais sem permissão, e também por permitir o acesso a material pornográfico aos cidadãos daquele país – na China, a pornografia é proibida.

Uma porta-voz do Google afirmou ao ComputerWorld que não houve uso político da ferramenta de aviso de malware. Uma hipótese levantada pela empresa é de que outras pessoas poderiam ter colocado os programas danosos no site do Diário do Povo sem o conhecimento dos administradores do portal.

Os programas teriam sido então identificados pelo mecanismo automático de detecção de malware do Google, o que teria gerado todo o mal entendido.