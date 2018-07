O órgão regulador da imprensa chinesa ameaçou fechar mais de 120 sites que oferecem ficção-pornográfica, afirmou a agência de notícias oficial Xinhua nesta quinta-feira.

Um representante na Administração Geral para Imprensa e Publicação disse que os sites que não conseguiram remover o conteúdo serão tirados do ar.

A perseguição ocorre enquanto a China continua a aumentar o controle sobre o crescente setor de Internet. Desde o segundo semestre do ano passado, o país tem apresentado novas regulações sobre pornografia online.

No fim de 2009, a China desativou sites para celular que ofereciam downloads de conteúdo pornográfico e, mais recentemente, proibiu as empresas de jogos online de usarem propagandas com apelo sexual para atrair usuários.

A China é o maior mercado mundial de Internet com cerca de 420 milhões de usuários.

/MELANIE LEE (REUTERS)