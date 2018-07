PEQUIM – O departamento antimonopólio do Ministério do Comércio da China aprovou a proposta de 2,3 bilhões de dólares da Lenovo para a aquisição do negócio de servidores de baixo custo da IBM.

O acordo, anunciado em janeiro, deve ser concluído até o final do ano, disse o presidente-executivo da Lenovo, Yang Yuanqing, na quarta-feira, mas ainda necessita de aprovação regulatória dos Estados Unidos.

/REUTERS