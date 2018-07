A Samsung Electronics e a LG Display anunciaram nesta quinta-feira, 2, que receberam aprovação da China para investirem US$ 6 bilhões na construção de fábricas de telas no país.

As companhias asiáticas fabricantes de telas de cristal líquido estão correndo para ampliar suas bases na China, que deve se tornar o maior mercado para TVs LCD do mundo em alguns anos, segundo estimativas da indústria.

Samsung e LG, primeira e segunda maiores fabricantes de telas LCD do mundo, disseram que receberam aprovação do governo central da China, confirmando uma reportagem da Reuters no início de novembro.

A Samsung planeja construir uma fábrica de telas LCD de geração 7,5 em Suzhou, na província de Jiangsu, com um investimento de 2,6 trilhões de wons (2,26 bilhões de dólares). Já a LG quer gastar 4 bilhões de dólares para erguer uma fábrica de 8a geração em Guangzhou, na província de Guangdong.

Muitas companhias têm preferido manter apenas linhas de montagem na China para protegerem suas tecnologias avançadas, mas as perspectivas de crescimento do mercado chinês agora pesam sobre a cautela em torno da propriedade intelectual.

