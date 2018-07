Número de usuários de internet na China cresceu 6,1% no primeiro semestre; apenas 36% da população tem acesso à rede

XANGAI – O número de internautas chineses chegou a 485 milhões em junho, divulgou nesta terça-feira, 19, um instituto de estatísticas do governo Chinês. Microblogs e sites de compras coletivas tiveram as maiores taxas de crescimento no país asiático.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O número de usuário de sites de microblogging, como o Weibo, cresceu 200% nos primeiros seis meses do ano, para 195 milhões de usuários. No fim de 2010, eram 63,1 milhões, disse o Centro de Informações sobre Internet da China em relatório.

Já a quantidade de usuários que visitam sites de compras coletivas cresceu 125%, de 18,7 milhões no fim de 2010 para 42,2 milhões em junho.

A Sina Corp, a Tencent Holdings e a Baidu competem pelo espaço tomado pelo Weibo. O site funciona como o Twitter ao permitir que os usuários publiquem links e mensagens curtas e sigam outros usuários. O Twitter, o Facebook e o YouTube são bloqueados no país.

O crescimento no número de usuários do Weibo pode estar causando um efeito contrário nos sites de redes sociais mais tradicionais da China, de empresas como Renren, Tencente e Kaixin001, que viram a audiência cair para 230 milhões no primeiro semestre. Ao fim de 2010, eles tinham 235 milhões de usuários.

Apesar do crescimento no total de internautas, o alcance da internet na população chinesa continua pequeno — por volta de 26% — comparado a outros países da Ásia, como Coreia do Sul e Japão, onde a internet chega a mais de 70% da população.

Também há sinais de que o crescimento da internet chinesa esteja desacelerando, de acordo com os dados. O crescimento de 6,1% desde 2010 é a menor taxa anual já registrada.

/ REUTERS