Censores chineses apagaram mensagens em microblogs nas quais a embaixada dos EUA em Pequim citava um discurso da secretária de Estado, Hillary Clinton, a respeito da liberdade na internet.

Hillary disse na terça-feira, 15, que a China enfrenta “um dilema do ditador”, falando a respeito da censura na internet, e que o governo corre o risco de ser ultrapassado pela opinião pública online.

Mas a retirada desses comentários mostra como o governo chinês está aprendendo a lidar com a explosão dos microblogs como o Twitter, que facilitam o ativismo social pela rede. O Twitter propriamente dito é bloqueado na China, assim como o Facebook e outros sites populares no exterior.

As mensagens assinadas pelo embaixador dos EUA na China, Jon Huntsman, pediam aos usuários chineses que opinassem a respeito do discurso de Hillary, e dissessem até se acham que a liberdade de expressão deve valer no ciberespaço, relatou o Wall Street Journal.

Não ficou claro se a remoção das mensagens foi ordenada pelo governo ou partiu das empresas Sina.com e Tencent Holdings, que abrigam os microblogues da embaixada.

Essas companhias colaboram com o governo no combate a conteúdos considerados ilegais pelas leis chinesas.

