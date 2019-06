Fred Dufour/AFP China pede um caminho de cooperação antes de encontro no G20

Os Estados Unidos devem cancelar imediatamente as sanções contra a fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações Huawei, disse um porta-voz do Ministério do Comércio da China nesta quinta-feira, 27, dias antes dos líderes dos dois países se reunirem para negociações comerciais.

A China se opõe ao abuso de controles de exportação pelos EUA e pede que voltem a um caminho de cooperação, disse o porta-voz Gao Feng.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que um acordo comercial com o presidente chinês, Xi Jinping, é possível de ser alcançado neste fim de semana, quando ambos vão se encontrar em uma cúpula de líderes do G20 no Japão. O mandatário, porém, acrescentou que está disposto a impor tarifas sobre praticamente todas as importações chinesas se tal acordo não for alcançado. Trump sugeriu que a Huawei poderia fazer parte de um acordo.

Os Estados Unidos colocaram a maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações e segunda maior fabricante de smartphones em uma lista negra de exportação, citando questões de segurança nacional, barrando a venda de fornecedores norte-americanos sem aprovação especial do governo.

A Huawei negou que seus produtos representem uma ameaça à segurança.

“Pedimos aos Estados Unidos que cancelem imediatamente as sanções contra empresas chinesas, incluindo a Huawei, em prol do desenvolvimento saudável e estável dos laços entre os dois países”, disse Gao, quando perguntado se os dois lados devem chegar a um acordo.