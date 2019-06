Aleksandar Plaveski/EFE/EPA China pode barrar exportações tecnológicas para os EUA

A China está se preparando para cortar a exportação de alguns produtos do setor de tecnologia para os Estados Unidos, disse no sábado, 8, o editor-chefe do jornal chinês Global Times.

Se ativadas, as medidas serão uma retaliação de Pequim às restrições norte-americanas contra a Huawei. Washington citou motivos de segurança nacional para adotar as restrições.

Em um tuíte, o editor do jornal pró-Partido Comunista, Hu Xijin, disse que o país “está construindo um mecanismo de gerenciamento para proteger as principais tecnologias da China”.

“Esse é um grande passo para melhorar o sistema e também uma medida contra as ações dos EUA”, acrescentou. “Quando estiver efetiva, algumas exportações de tecnologia para os Estados Unidos estarão sujeitas a controles.”

Hu não citou fontes em seu tuíte. O Global Times não é um veículo oficial do Partido Comunista, mas suas visões são vistas muitas vezes como um espelho do que pensam os líderes do país.

No momento em que Hu tuitava, a agência de notícias oficial Xinhua informava que a Comissão da Reforma e do Desenvolvimento Nacional organizará um estudo para estabelecer um “sistema nacional de gerenciamento da segurança tecnológica”.

Esses anúncios vieram semanas depois de Washington ter colocado a Huawei em uma lista negra que efetivamente bane empresas norte-americanas de fornecer bens e serviços a ela.

Pouco depois, Pequim anunciou que divulgaria sua própria lista de entidades estrangeiras “não confiáveis”. O país também indicou que vai limitar sua remessa de terras-rara para os EUA.