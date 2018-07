A China prometeu punir hackers que atacaram o Google, se houver provas em sobre o ciberataque, mas disse que ainda não recebeu qualquer reclamação do site de buscas.

O Google declarou em janeiro que pararia de restringir resultados de buscas chinesas e ameaçou deixar a China, a maior comunidade online do mundo com 384 milhões de usuários, por causa da preocupação com hackers e censura.

Segundo a agência oficial Xinhua divulgou neste sábado, o vice-minisntro da Indústria e da Tecnologia da Informação, Miao Wei, afirmou que o Google nunca apresentou nenhuma reclamação sobre os ataques ou buscou negociações.

“Se o Google tem evidências de que os ataques vêm da China, o governo vai punir os responsáveis de acordo com a lei”, disse Miao.

“Não apoiamos hackers, porque também somos vítimas deles”, acrescentou.

O Google não estava disponível para comentar de imediato.

Na sexta-feira o ministro da Indústria e Tecnologia de Informação, Li Yizhong, disse que a China estava em consulta com o Goole para resolver o atrito com a empresa, mas não explicou o que estava sendo feito.

A disputa sobre a censura na internet na China aumentou a tensão entre Pequim e Washington, que discordam sobre assuntos que vão desde de o comérccio e a moeda C chinesa até a venda de armas pelos Estados Unidos a Taiwan, considerado um território chinês pela China, além do recente encontro entre o presidente Barack Obama com o líder espiritual exilado do Tibet, o Dalai Lama.