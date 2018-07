A chinesa Lenovo Group está negociando com a japonesa NEC a formação de uma joint-venture em computadores pessoais, afirmaram duas fontes próximas do assunto. Um acordo pode ajudar as companhias a superar rivais maiores.

O jornal Nikkei informou que a Lenovo planejava assumir uma participação de controle na unidade da NEC, mas a compra da operação poderia ocorrer em um momento delicado em que cresce a rivalidade entre Japão e China. Fontes afirmaram à Reuters que não está claro qual seria a forma da parceria entre as empresas.

A Lenovo, quarta maior fabricante mundial de PCs atrás de HP, Dell e Acer, está tentando obter a tecnologia da NEC para desenvolvimento e expansão de sua participação no mercado japonês, publicou o Nikkei.

A NEC, que é a maior fabricante de PCs do Japão, mas não chega à 10ª posição no ranking mundial, teria interesse na aliança como uma chance para aproveitar o rápido crescimento chinês.

Porta-voz da NEC não comentou o assunto e a Lenovo não quis confirmar a informação, mas disse que a companhia sempre busca formas de expandir sua participação de mercado por meio de discussões com potenciais parceiros.

/KENTARO HAMADA (REUTERS)