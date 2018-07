REUTERS/Tyrone Siu REUTERS/Tyrone Siu

SÃO PAULO – Como esperado pelo mercado, a Apple divulgou números recordistas no balanço de seu primeiro trimestre fiscal de 2015. O carro-chefe dos resultados é o desempenho espetacular do iPhone, que, de acordo com a empresa, atingiu a marca de 74,5 milhões de unidades vendidas. Esse total é o equivalente a 36.574 aparelhos vendidos por hora em todo o mundo.

A empresa também teve um aumento expressivo de receita, indo de US$ 57,6 bilhões no mesmo período em 2014 para US$ 74,6 bilhões, um crescimento de 29,6%. O número excedeu com folga as previsões de analistas ouvidos pela Reuters, que anteciparam um faturamento de US$ 67,69 bilhões.

O lucro da Apple para o período foi de US$ 18 bilhões, ante US$ 13,1 bilhões há um ano. O presidente da empresa, Tim Cook, classificou os resultados de “fenomenais” e de “recorde de todos os tempos”.

China

Os novos iPhones 6 e 6 Plus, que introduziram tamanhos maiores de tela para os smartphones da empresa, a reboque do que concorrentes como Samsung e LG já haviam feito com seus aparelhos, provou ter sido uma medida eficaz. Analistas haviam antecipado o número de aparelhos vendidos pela empresa entre 62 milhões e 71,5 milhões.

A parceria com a China Mobile, maior operadora de celular do mundo, confirmou ter sido outra jogada certeira. A receita da empresa vinda do mercado chinês registrou dois saltos. Na comparação com o mesmo período no ano anterior, o total subiu 70%, de US$ 9,4 bilhões para US$ 16,1 bilhões. Em relação ao trimestre anterior, o faturamento disparou 157%. Para efeito de comparação, a receita nas Américas subiu 23% no ano a ano e 55% de um trimestre para outro.

A empresa de pesquisa Canalys estima que a Apple seja agora a líder do mercado de smartphones na China. Em outubro, a Apple estava em sexto lugar, atrás de concorrentes como Huawei, Lenovo, Samsung, Xiaomi e Yulong.

Em entrevista à Reuters, o diretor financeiro da empresa, Luca Maestri, explicou, porém, que a empresa não vendeu mais iPhones na China do que nos Estados Unidos, apesar de previsões nesse sentido de analistas de mercado. O executivo afirmou também que não espera que a empresa piore seu desempenho no país asiático por conta da desaceleração de sua economia.

De acordo com o relatório da Apple, as vendas internacionais foram responsáveis por 65% da receita do trimestre. Maestri declarou que a empresa dobrou as vendas de iPhones em Cingapura e no Brasil. Isso mesmo com algumas das versões do aparelho figurarem entre as mais caras já vendidas no País. O iPhone 6 Plus com 128 gigabytes de armazenamento pode custar até R$ 4,7 mil no Brasil.

Mac e iOS

Os computadores Mac, laptops e de mesa, também registraram aumento nas vendas. Foram comercializados 5,5 milhões de unidades, ante a 4,8 milhões no mesmo período um ano atrás, equivalente a um aumento de 14%.

A empresa aproveitou o dia de divulgação de resultados para tornar disponível a nova versão do seu sistema operacional, o iOS 8.1.3, que ajusta problemas menores no software. Ele poderá ser instalado nos iPhones 4S, iPad 2 e iPod Touch quinta geração em diante.

Tim Cook disse que a empresa vendeu o bilionésimo dispositivo com sistema operacional iOS (presente em iPods, iPhones e iPads). Segundo ele, foi um iPhone 6 Plus, que será guardado na empresa como lembrança do feito.

Segundo ele, cerca de 750 bancos e instituições de crédito já haviam se associado ao sistema de pagamentos Apple Pay.

Cook também aproveitou o anúncio para confirmar a chegada ao mercado em abril do relógio da empresa, o Apple Watch.

