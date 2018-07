Em esforço para reforçar seu monitoramento da internet, governo puniu ainda outros 154 sites por conteúdo obsceno

PEQUIM – A China fechou 225 contas de microblogs e puniu os donos de 154 outros websites por conteúdo pornográfico e obsceno, disse a mídia estatal nessa segunda-feira, 12, enquanto o governo reforça seu monitoramento da internet.

Os microblogs eram hospedados nos sites Weibo (foto), da empresa Sina e no t.qq.com, que oferecem serviços altamente populares e semelhantes ao Twitter, disse a agência de notícias oficial Xinhua, citando o Escritório do Estado de Informação da Internet.

“O escritório exigiu que vários governos locais cumpram seu dever em reforçar a supervisão a websites e, especialmente, serviços de microblog que estão registrados em sua região”, disse uma nota citada pela Xinhua.

“Entre esses sites, alguns dos que não contavam com a aprovação oficial foram fechados, e outros, embora sejam operados sem permissão, receberam ordens de apagar todo conteúdo obsceno”, adicionou. A agência de notícias não deu mais detalhes.

A China filtra intensamente a internet com o objetivo de manter a estabilidade social, e bloqueia websites estrangeiros como o Facebook, o YouTube e o Twitter.

A mídia estatal chinesa exigiu que empresas da internet, reguladores e a polícia façam mais para extinguir os “rumores tóxicos” dos websites.

O governo começará, em 16 de março, a fazer cumprir uma regra que exige que usuários de microblogs registrem-se com suas identidades reais, após a qual usuários cuja identidade não foi verificada serão impedidos de postar mensagens.

