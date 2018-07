Jornal chinês cita Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e afirma que quantia será investida em empresas de alta tecnologia até o fim do ano

XANGAI – A China investirá US$ 4,5 bilhões no setor de tecnologia brasileiro neste ano, reportou o jornal China Daily, citando o secretário-executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira.

O investimento chinês no Brasil deverá alcançar US$ 9 bilhões neste ano, com metade da quantia sendo destinada para empresas de alta tecnologia, afirmou Teixeira, segundo o jornal.

O Brasil tem instado as empresas chinesas a investirem em setores que não sejam os de matérias-primas, para ajudar a equilibrar sua economia. Atualmente, o investimento chinês no País se inclina fortemente para as indústrias de agricultura e mineração, destacou o jornal.

Cerca de 70% do comércio entre os dois países são de commodities, mas o Brasil está empenhado em melhorar as relações comerciais no setor de alta e média tecnologias, disse Teixeira.

O investimento da China no Brasil subiu rapidamente para US$ 17 bilhões em 2010, de US$ 300 milhões em 2009, tornando o gigante asiático o maior investidor estrangeiro no País, ainda de acordo com o China Daily. As informações são da Dow Jones.

