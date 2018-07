FOTO: AP FOTO: AP

SÃO PAULO – A Apple está vendendo mais iPhones no mercado chinês do que nos Estados Unidos, onde está sediada. Na China, a empresa distribui seus dispositivos através da operadora China Mobile, com quem selou acordo em dezembro de 2013.

Dados da consultoria UBS apontam que o gigante asiático respondeu por 36% das vendas de iPhone nos últimos três meses. Já os Estados Unidos é dono de uma fatia de 24%. Há um ano, esses números eram, respectivamente, 22% e 29%.

“O ano já estava sendo bom até o clímax atingido neste trimestre”, disse Ben Bajarin, analista da americana Creative Strategies, ao Financial Times. “Isso leva a um otimismo ainda maior em relação à China. O potencial da empresa no país é maior do que aqui”, afirmou.

No mesmo ano que fechou acordo com a operadora asiática para entrar na China, Tim Cook, CEO da Apple, afirmou que já esperava que o país se tornasse mais importante à receita da empresa que os EUA.