Reuters Plataforma pode ser acessada por QR code através de outros aplicativos como WeChat

Diante do surto que vive por conta do coronavírus, o governo da China, em parceria com a China Electronics Technology Group Corporation, desenvolveu um aplicativo capaz de mapear e informar se o usuário teve contato com pessoas ou áreas afetadas pela doença no País.

Chamado de 'close contact detector', o app utiliza o grande sistema de monitoramento de dados que o governo local mantém sobre seus cidadãos. A base de dados será fornecida pelo departamento de saúde chinês, segundo a agência de notícias Xinhua, para identificar se a pessoa precisa ficar de quarentena e avisar o serviço de saúde, por exemplo.

Para consultar a sua situação, o usuário precisa escanear um código do tipo QR, através de aplicativos como o Alipay ou a rede social WeChat. É pedido, então, o número do telefone e o número de identificação pessoal, para que a plataforma analise o usuário no banco de dados.

Reprodução Aplicativo indica ao usuários se houve contato com algum caso da doença

O aplicativo abrange - e avisa do risco de contaminação - pessoas que trabalham, estudam ou moram juntas com casos suspeitos ou confirmados, médicos e familiares, além de passageiros e funcionários que dividiram algum meio de transporte com esses casos.