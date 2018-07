Única operadora sem contrato com a Apple investe em 4G e espera expandir cobertura da tecnologia em até dois anos

FOTO: Bobby Yip/Reuters

HONG KONG – A China Mobile marcou nesta sexta-feira, 20, a sua entrada na tecnologia 4G, lançando serviços em Hong Kong para ampliar a receita com serviços de dados e tentar um acordo com a Apple para vender iPhone.

A maior operadora de celular do mundo em número de assinantes está conduzindo testes em tecnologia 4G na China continental, onde espera lançar o serviço comercialmente em até dois anos e assim atrair usuários de smartphones.

A China Mobile é a única das operadoras chinesas de telefonia móvel que não tem contrato com a Apple para vender iPhone, e o desenvolvimento da tecnologia 4G pode abrir caminho para mudar esse quadro.

Ainda que a operadora sediada em Pequim conte com mais de 600 milhões de usuários, o dobro da população dos Estados Unidos, muitos utilizam apenas serviços 2G de baixo custo. A China Mobile oferece serviços 3G, mas estes empregam uma tecnologia chinesa de padrão inferior, a TD-SCDMA, com que os aparelhos da Apple, por exemplo, não funcionam.

Diante desse cenário, a China Mobile está atualizando sua rede porque precisa vender mais smartphones para ampliar a receita com serviços de dados, que vêm crescendo mais que os serviços de voz.

A China conta no momento com mais de 1 bilhão de usuários de celulares, mas muitos só utilizam os aparelhos para serviços de voz e mensagens de texto.

“O nível de renda da China ainda é baixo. Para que o uso dos celulares inteligentes cresça, as operadoras chinesas de telefonia móvel terão de oferecer celulares inteligentes de baixo custo”, disse Kelvin Ho, analista da Yuanta Securities.

“(As operadoras) não podem depender totalmente do iPhone porque, em última análise, o mercado para os aparelhos mais caros talvez não seja tão grande na China. É preciso atender ao mercado de massa”, disse.

