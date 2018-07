Se realizada, parceria poderia levar iPhones a mercado potencial de mais de 700 milhões de pessoas

TAIPÉ – A China Mobile disse que ainda está em negociações com a Apple para vender iPhones em meio a uma crescente especulação no setor de que as empresas estão prestes a anunciar um acordo que deve dar à gigante de tecnologia milhões de novos clientes em potencial.

Xi Guohua, presidente do conselho da maior operadora de telefonia móvel do mundo, disse nesta quarta-feira que sua empresa não tinha qualquer anúncio a fazer sobre acordo para oferecer os smartphones da Apple. Xi falou a repórteres numa conferência em Guangzhou, no sul da China.

Um acordo com a China Mobile pode potencialmente valer bilhões de dólares em receita à Apple. Até 759 milhões de potenciais novos consumidores da China Mobile podem ganhar acesso aos iPhones, gerando até US$ 3 bilhões em receita extra em 2014, ou quase um quarto do crescimento projetado da receita em seu atual ano fiscal.

Xi também disse à conferência que a China Mobile tem como meta vender de 190 milhões a 220 milhões de celulares no ano que vem. Ele disse que a empresa planeja elevar os subsídios para cobrir o custo de celulares, após gastar 27 bilhões de iuanes (US$ 4,5 bilhões) em 2013, de acordo com a conta oficial da empresa no serviço de microblog Sina Weibo.

/ REUTERS