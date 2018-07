De acordo com as leis do país, empresas com negócios no território chinês devem receber aprovação para realizar aquisições

PEQUIM – O Ministério do Comércio da China afirmou não ter recebido pedido de aprovação regulatória do Google quanto aos planos para adquirir a Motorola Mobility por US$ 12,5 bilhões.

De acordo com as leis chinesas, empresas que possuem negócios naquele país e têm receita anual de 10 bilhões de iuans (US$ 1,55 bilhão) globalmente e de 400 milhões de iuans na China devem ter aprovação governamental para realizar uma aquisição.

“O ministério ainda não recebeu nenhum pedido de análise antitruste”, disse Shen Danyang, porta-voz do Ministério do Comércio da China, sobre o acordo.

O Google reiterou nesta quarta-feira que o acordo está sujeito a aprovação regulatória nos Estados Unidos, na União Europeia e em outras regiões.

/Reuters