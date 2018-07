O Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT, sigla em inglês) informou que, com o objetivo de melhorar a imagem dos produtos “made in China”, será elaborada uma lista negra com empresas que fabricam bens de baixa qualidade, anunciou a agência oficial “Xinhua”.

O ministro da pasta, Li Yizhong, explicou que os nomes das companhias que desrespeitarem as normas relacionadas à qualidade vão aparecer na lista, e recomendou que as empresas façam produtos de alta qualidade, em um esforço de melhorar a imagem do gigante asiático.

Segundo o ministro, além da punição, o MIIT também vai oferecer recompensas àquelas empresas que tenham um bom histórico na produção de produtos.

Entre janeiro e junho de 2010, o comércio exterior chinês chegou a US$ 1,35 trilhões, um aumento de 43,1% em comparação com o mesmo período de 2009.

As exportações chegaram a US$ 705 bilhões, uma alta de 35,2%, e as importações somaram US$ 649,8 bilhões, um acréscimo de 52,7%.

(EFE)