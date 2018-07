O canal China 3D TV é operado pela estatal CFTV e outras emissoras locais chinesas

PEQUIM – O primeiro canal de televisão chinês em três dimensões, China 3D TV, começou a transmitir como teste no país coincidindo com o início do ano de 2012, informou a rede estatal CFTV, uma das envolvidas no projeto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O canal, que requer receptores especiais para poder ser visto em 3D, é operado conjuntamente por CFTV e cinco estações locais nas cidades de Pequim, Xangai, Tianjin, Shenzhen e na província oriental de Jiangsu.

Por enquanto, o canal transmite 13 horas e meia, das 10h30 até meia-noite, e está previsto que inicie sua programação normal no dia 23 de janeiro, primeiro do Ano Lunar do Dragão.

No canal poderão ser vistos desde programas esportivos até filmes, espetáculos e desenhos animados com efeitos tridimensionais, segundo seus responsáveis.

O formato 3D, popularizado por causa do sucesso mundial do filme de ficção científica Avatar, já foi utilizado em várias superproduções do cinema chinês, embora mal tenha sido experimentado na telinha.

/ EFE