A chinesa Tencent aumentou sua aposta no mundo dos games nesta terça-feira, 21: a empresa comprou uma participação majoritária na Supercell, desenvolvedora de games mobile de sucesso como Clash of Clans e Clash Royale.

A operação está sendo avaliada em US$ 8,6 bilhões, e amplia os horizontes da chinesa no mercado de games internacional – hoje, a empresa tem participações em estúdios como Riot Games, de League of Legends, e Epic Games. Com a transação, a finlandesa Supercell terá o apoio da Tencent para atacar o mercado chinês de jogos para dispositivos móveis, um dos mais valiosos e agressivos do mundo.

A Tencent declarou que vai comprar, por meio de um consórcio, 84,3% das ações da Supercell – incluindo toda a participação de 72,2% da japonesa SoftBank. A empresa se diz aberta a co-investidores, mas pretende manter uma participação de pelo menos 50% da Supercell. É um dos maiores acordos já feitos na história do mundo dos games.

Fundada em 2010, na Finlândia, a Supercell também tem em seu portfólio jogos como Boom Beach e Hay Day. Com 180 empregados, a empresa declarou ter lucro operacional de 880 milhões de euros em 2015. Já as receitas ficaram em 2,1 bilhões de euros, transformando a empresa em uma das maiores companhias finlandesas.

Seu primeiro hit foi Clash of Clans, um jogo de estratégia inspirado no universo da Idade Média. No entanto, ao contrário de empresas do mundo dos jogos para dispositivos móveis, como a Zynga (de Farmville), a King (de Candy Crush) e a Rovio (de Angry Birds), a empresa se mostrou capaz de lançar novos jogos e manter o interesse dos consumidores.

"Clash of Clans está há muito tempo no topo dos aplicativos que mais faturam, tanto no iOS como no Android. É uma grande plataforma para a Tencent conquistar uma posição importante nesse mercado", disse o analista independente Richard Windsor.

De acordo com o comunicado oficial emitido pelas duas empresas, a Supercell vai manter sua autonomia operacional, continuando com sua sede na Finlândia – o mesmo já acontece com a Riot Games, cujos principais escritórios estão na Califórnia.