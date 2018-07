PEQUIM – A chinesa Xiaomi fixou seu lugar como terceira maior startup de tecnologia e fabricante de smartphones do mundo, com o lançamento do novo Mi Note, que concorrerá com o iPhone 6 Plus, da Apple.

O presidente-executivo Lei Jun apresentou o Mi Note em Pequim, descrevendo as características técnicas do telefone de tela grande com múltiplas comparações com seus equivalentes da Apple. Com o preço de 2.299 iuanes (US$ 371) para um modelo com 16 GB, o Mi Note será vendido por quase dois terços menos que o iPhone 6 Plus. O Xiaomi Mi Note vem com tela de 5,7 polegadas, enquanto o grandalhão da Apple tem um de 5,5″.

Apenas três anos depois de a Xiaomi vender seu primeiro smartphone, uma rodada de captação de US$ 1,1 bilhão anunciada em dezembro avaliou a empresa em US$ 45 bilhões. A companhia privada subiu para se tornar a terceira maior fabricante de smartphones do mundo e está desafiando Apple e Samsung Electronics, bem como rivais domésticos como Huawei Technologies.

A Xiaomi costuma se esforçar para minimizar as comparações com a Apple, embora seja comumente chamada de “Apple da China”.

“O Mi Note é menor, mais fino e mais leve do que o iPhone”, disse Lei à sua audiência de milhares de pessoas reunidas no norte da capital da China.

“A Xiaomi é uma empresa startup inovadora, com uma breve história”, disse Lei. A empresa tem sido frequentemente criticada por supostamente copiar outras empresas de tecnologia, especialmente a Apple. “Em 10 anos, teremos dezenas de milhares de patentes.”

