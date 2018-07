FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A fabricante chinesa de smartphone Xiaomi, que conta com o brasileiro e ex-Google Hugo Barra na vice-presidência, descarregará no mercado um volume quase quatro vezes maior de smartphones nesse semestre quando comparado ao mesmo período no ano passado.

Isso significa que a empresa, avaliada em US$ 10 bilhões em 2013, passou a vender de 7 milhões para 26,1 milhões de unidades ao varejo. O objetivo é chegar a 60 milhões até o fim deste ano e 100 milhões no próximo.

Em termos de vendas, os números subiram 149%, batendo a casa dos 33 bilhões de yuan (algo como US$ 5,32 bilhões), segundo a empresa. A Xiaomi consolida assim a sua sexta posição no ranking das maiores fabricantes de smartphones do mundo. Na China, onde já superou a Apple, a companhia é dona de 7% do mercado.

A empresa, fundada em 2010, anunciou em abril que pretende chegar a mercados em desenvolvimento como é o caso de Brasil, Índia, Rússia, México, Turquia e Tailândia ainda em 2014. Cerca de 97% dos seus produtos, como o Android Mi3 – superior em configurações ao iPhone 5C e vendido pela metade do preço do concorrente americano –, ainda estão restritos a consumidores chineses.

