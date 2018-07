WASHINGTON – Hackers chineses conseguiram acessar a rede de computadores da agência que mantém as informações de todos os funcionários do governo dos Estados Unidos no último mês de março, publicou na noite desta quarta-feira o jornal The New York Times em seu site.

O New York Times, que citou fontes anônimas do alto escalão do governo americano, afirmou que os hackers chineses pareciam ter como objetivo acessar os arquivos de dezenas de milhares de funcionários que solicitaram autorizações secretas de segurança.

O Times relatou que os piratas cibernéticos conseguiram entrar nas bases de dados do Escritório de Recursos Humanos, antes que as autoridades americanas detectassem a ameaça e bloqueassem o acesso à rede.

Os EUA acusaram recentemente cinco militares chineses de acessar ilegalmente informações sobre companhias americanas com o objetivo de roubar segredos corporativos.

O presidente dos EUA, Barack Obama, expressou ontem seu interesse em estabelecer “um novo modelo” de relações com a China, baseado em uma cooperação mais pragmática e na “gestão construtiva” das diferenças.

A informação sobre os hackers chega justo quando acontece em Pequim a sexta rodada do Diálogo Econômico Estratégico bilateral entre EUA e China.

As acusações mútuas de espionagem cibernética entre as duas potências esfriaram as relações bilaterais e estão no centro das conversas de alto nível em Pequim.

