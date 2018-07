Pessoas se concentram do lado de fora de uma loja da Apple no centro de Xangai, na China, onde o logo da empresa foi desligado em homenagem ao ex-CEO. FOTO: Carlos Barria/Reuters

“É o melhor professor que tive nesta vida”, afirmava na porta de uma Apple Store de Pequim o engenheiro de software Jie Bing, enquanto outros admiradores do californiano deixavam junto à entrada da loja ramos de flores, mensagens de carinho e outras homenagens.

Não faltaram as oferendas de maçãs, uma prática taoista muito habitual nas sepulturas chinesas, onde são deixados alimentos para os mortos, e que desta vez apareciam mordidas pelos admiradores, para ficarem semelhantes com o inconfundível logotipo da empresa americana.

Nos cartões colocados no lugar podiam ser lidas frases como “adeus mestre” ou “voe para um novo caminho”, enquanto a loja estava, como de costume, repleta de compradores e curiosos na busca das últimas novidades da Apple (o iPad 2 acaba de sair no mercado chinês).

“É um fato muito triste, seu espírito foi muito estimulante”, destacou à Agência Efe a compradora de um tablet.

Em homenagem a Steve Jobs, fã coloca iPad mostrando vela ao lado da foto do ex-CEO em Hong Kong, na China. FOTO: Tyrone SiU/Reuters

Também nos fóruns da internet os seguidores dos produtos Apple mostraram seu pesar pela morte do mito das novas tecnologias.

“Sua criatividade e imaginação assombraram o mundo todo, e sua morte significa o fim de uma era”, escreveu um internauta chamado Li Rong.

Jobs, que foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2004, morreu na quarta-feira com 56 anos, uma morte que coincidiu com o lançamento do último modelo de iPhone, o 4S, que decepcionou bastante admiradores da marca e especialistas em eletrônica, já que muitos esperavam um iPhone 5.

Os internautas chineses se aventuraram a dizer em alguns fóruns da internet que “4S” poderia ser uma homenagem velada a Jobs, ao se assemelhar a uma forma abreviada da expressão “for Steve” (“para Steve”).

A Apple, que só tem quatro lojas oficiais na China (em Xangai e Pequim), mas licencia centenas de outras lojas para oferecer seus produtos, superou no segundo trimestre de 2011 a Lenovo como líder de receita no mercado chinês, após uma década de domínio da empresa local.

Fãs de Jobs deixam flores, mensagens e maças em frente a uma loja da Apple em Pequim, na China. FOTO: Peter Trebitsch/EFE

Embora produtos como o iPhone e o ipad tenham chegado com bastante atraso ao mercado chinês, por dificuldades nas negociações com firmas locais para sua comercialização, finalmente estes produtos triunfaram no gigante asiático, apesar de muitas pessoas adquirirem pirateados ou de contrabando.

Este ano foi notícia na China a grande quantidade de lojas que vendiam produtos falsos da Apple, que apareceram em várias cidades do país, obrigando as autoridades a fazer inspeções nos estabelecimentos tecnológicos e fechar alguns deles.

Por outro lado, não se deve esquecer que muitos dos produtos destaque da Apple, como o iPad e o iPhone são montados integralmente na China, nos enormes complexos industriais do gigante Foxconn, que emprega na China 800 mil trabalhadores.

As fábricas da Foxconn também tiveram muito destaque na mídia nos últimos dois anos por causa da ocorrência de cerca de vinte suicídios entre os trabalhadores, o que motivou criticas à situação trabalhista dos funcionários.

