Imagem do chip fotônico. FOTO: DIVULGAÇÃO

Um grupo internacional de pesquisadores desenvolveu um chip fotônico — funciona com luz em vez de eletricidade –, o que abre caminho para a produção de computadores quânticos ultravelozes com muito mais capacidade do que os convencionais.

Os computadores quânticos do futuro serão capazes, por exemplo, de processar informação de grandes bases dados praticamente de forma instantânea.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O descobrimento, apresentado durante o Festival Britânico da Ciência e publicado nesta sexta-feira, 17, na revista Science, prevê que os dados poderão ser processados utilizando regras aparentemente ilógicas da física quântica — supondo que partículas subatômicas possam estar em vários lugares ao mesmo tempo.

Esta propriedade permitirá uma nova geração de computadores capazes de processar informação em quatidade e velocidade muito maiores do que os atuais.

Neste chip, as partículas são capazer de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ao contrário dos “bits” dos computadores tradicionais.

O uso de partículas quânticas, conhecidas como “qubits”, permite o processamento de dados em uma escala que seria impensável com os sistemas eletrônicos hoje em dia.

Ainda que seja necessário superar algumas barreiras técnicas, os pesquisadores — da Universidade de Bristol no Reino Unido, da Universidade de Tohuku no Japão, do Instituto Weizman de Israel e da Universidade de Twente da Holanda — afirmam ter superado “uma importante barreira” ao desenvolver o chip capaz de trabalhar em uma temperatura e nível de pressão normais, sem necessidade de condições extremas que exigiam as experiências anteriores.

O diretor do Centro Britânico de Fotônica Quântica, Jeremy O’Brien, explica que, ainda que muitas pessoas acreditavam que não era possível desenvolver um computador quântico nos próximos 25 anos, este avanço pode reduzir a espera a uns cinco anos.

As amplas possibilidades que a tecnologia oferece têm feito governos, empresas e serviços de inteligência investir centenas de milhões de dólares em pesquisa nos últimos anos, com a confiança de que a eletrônica quântica será a base da indústria das tecnologias da informação do século 21.

/ EFE