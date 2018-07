Chris Anderson vem ao Brasil em fevereiro. FOTO: Divulgação Chris Anderson vem ao Brasil em fevereiro. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O empreendedor britânico Chris Anderson será um dos principais palestrantes na Campus Party Brasil, que acontece em São Paulo entre os dias 3 e 7 de fevereiro. Anderson é conhecido por ter sido editor da revista americana Wired (após sete anos na Economist), autor dos livros A Cauda Longa e Makers: A Nova Revolução Industrial.

Segundo Tassia Skolaude, diretora de marketing da Futura Networks, empresa responsável pela organização da Campus Party no mundo todo, “dentro do mundo digital, ele é um dos nomes mais importantes da nossa geração” e “tem uma história que tem tudo a ver com a Campus Party”. Isso porque, além de ampliar debates sobre os novos modelos de distribuição e venda de conteúdo digital pela web (com a teoria da cauda longa), Anderson abandonou o jornalismo para empreender.

Ele é cofundador da 3DRobotics, uma das empresas mais importantes atualmente da indústria de drones. Anderson criou a empresa em 2009, no início do mercado do dispositivo, que se tornaria um dos assuntos mais falados da atualidade.

“Inclusive, pela primeira vez vamos ter oficinas na programação ensinando como construir seu próprio drone ou ainda uma impressora 3D”, diz Skolaude. Os três elementos, o que une tanto a relação de Anderson com drones quanto com o movimento “maker”, que se refere à prática de as pessoas fabricarem suas próprias coisas – ideia que se apoio na ascensão das impressoras 3D.

É a primeira vez que o empreendedor participa de alguma Campus Party. Anderson, que fechou contrato ontem com a Futura Networks, tem acertado também sua participação na edição mexicana, a ser realizada em junho.

Chris Anderson deve palestrar no dia 4 de fevereiro, às 20h, no Palco Principal do evento.

CPBr

A edição brasileira deste ano já tem seu público de 8 mil pessoas confirmado e suas inscrições encerradas. Segundo a diretora de marketing, ao menos 90% da agenda já está fechada. “Mas ainda é possível que teremos grandes novidades até fevereiro”, como a participação de um astronauta da Nasa, a ser confirmado. Outros grandes nomes como o do neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, e o ator Paul Zaloon, de ‘O Mundo de Beakman’ já estão confirmados.

Desta vez, o evento parece dar mais atenção à área aberta a visitação do público em geral (que não comprou ingresso para o evento). A área aberta deve contar com um espaço (chamado Campus Experience) que visa oferecer uma “degustação dos conteúdos da Campus”, contando com palestras e workshops gratuitos; e outro destinado para a apresentação de projetos universitários (chamado Campus Future), que conta com instituições como USP, Unicamp, UnB e outras.

Além disso, os estandes de games e simuladores permanecem na área aberta. A maior mudança nessa questão talvez seja o fim do espaço destinado aos campeonatos de jogos como Starcraft e League of Legends, promovido com a parceria da Intel. Os torneios continuam a fazer parte da Campus Party, mas agora dentro da área dos campuseiros (participantes inscritos) e deve ser realizado com outro parceiro ainda a ser anunciado.

Esta edição conta ainda com um foco maior na área das startups brasileiras, que continuam com espaço de estandes para apresentação de seus produtos e serviços, mas com segurança reforçada – em 2014, foram vários os casos de computadores furtados, por exemplo.

A Campus Party Brasil 2015 acontece entre 3 e 7 de fevereiro de 2015 no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. As inscrições estão encerradas, mas será permitida a entrada na área aberta do público em geral.