O Google lançou na terça, 8, a versão de seu navegador que considera “definitiva” : o Chrome 10, uma atualização que promete ser mais rápida e estável, com uma melhora de 66% em seu rendimento em JavaScript.

A nova versão do navegador está disponível para download desde terça-feira, 8, e se atualizará automaticamente nos próximos dias para quem já utiliza o programa, afirmou a empresa em seu blog oficial.

Há três semanas, o Google, que criou o Chrome em 2008 para fazer frente à hegemonia do Internet Explorer da Microsoft, colocou a disposição de seus usuários mais curiosos uma versão beta do novo sistema. A principal novidade da edição 10 do Chrome, além do aumento da velocidade, é a simplificação das interfaces, que agora podem ser personalizadas por meio de uma ferramenta de ajustes que deixa tarefas com a importação de favoritos ou a mudança da página de início mais rápidas.

A nova interface conta com um buscador que se atualiza à medida que o usuário digita. Além disso, permite sincronizar as senhas entre computadores, e codificá-las para torná-las mais seguras, explicou no engenheiro de software Tim Steele no post oficial.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/jOxGL29-t_4" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

O Chrome 10 também promete melhorar a segurança do usuários por meio de uma ferramente de supervisão, a “sandboxing”, que se incorpora a tecnologia Flash instalada no navegador. A nova ferramenta dá uma “camada adicional de proteção” contra as páginas de web maliciosas para os usuários de Windows Vista ou de versões posteriores, segundo o texto no blog.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/29e0CtgXZSI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

O navegador do Google, apresentado por seus criadores como mais rápido e simples que seus competidores, completou em setembro do ano passado dois anos com mais de 30 milhões de usuários em cem países, que usam o sistema em 40 idiomas.

/ EFE