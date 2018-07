SÃO PAULO – Usar a internet nos dias de hoje é a fina arte de ter inúmeras abas abertas ao mesmo tempo — cada uma delas, é claro, consumindo processamento e memória do seu computador para se manterem ativas. Agora, você já parou pra pensar como a capacidade de ter tantas janelas de navegação ao mesmo tempo pode consumir a bateria do seu notebook?

O pessoal da consultoria AnandTech já: com o mesmo notebook totalmente carregado, eles ficaram apenas navegando com cada um dos principais navegadores até a bateria atingir o nível de 7%.

Se você usa Google Chrome, pode ficar sossegado. No teste conduzido pela equipe, o Chrome 36 aguentou 452 minutos (ou seja, sete horas e 32 minutos) com navegação antes da bateria pedir descanso. Por outro lado, se você usa a última versão do Firefox (a 31) e está querendo poupar energia do planeta, considere mudar de navegador. Foram ‘apenas’ 357 minutos antes do notebook usado pela equipe (um Dell XPS 15 com tela HD) pedir para ser conectado a uma tomada.

Uma pequena explicação: o time da AnandTech ainda fez uma distinção entre as duas versões do Internet Explorer 11 disponíveis para quem usa Windows 8: a ‘desktop’ é a tradicional, utilizada nas versões anteriores do sistema operacional da Microsoft, enquanto a ‘aplicativo’ é a que aparece na tela de ‘azulejos’ do Windows 8.

Aliás, outra explicação: é claro que, com um computador e sistemas operacionais diferentes, o consumo de energia de cada navegador pode apresentar outros resultados, mas é interessante ver a comparação entre eles.