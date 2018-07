O Google continua afirmando que seu sistema operacional, o Chrome OS, sai ainda neste ano. A confirmação foi feita ao TechCrunch.

Eric Schimdt já disse que o Chrome OS não deve ser visto como um sistema rival ao iOS do iPad, já que seria um sistema operacional projetado com foco em produtos com teclados, enquanto o Android continuaria como o sistema da empresa focado em aparelhos de touchscreen, esse sim rival do da Apple.

O Google já tinha dito que o Chrome OS sairia ainda esse ano, mas 2010 está chegando ao fim sem que o sistema dê as caras para o público.