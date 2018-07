Fora do ambiente corporativo, quando os usuários podem escolher que browser usar, o Chrome é o preferido

HELSINQUE – O browser Chrome, do Google, superou o Internet Explorer, da Microsoft, e se tornou o líder global pela primeira vez no último domingo, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 21, pela empresa StatCounter.

“Apesar de ter acontecido em apenas um dia, isso é um marco”, disse Aodhan Cullen, presidente-executivo da StatCounter. “Nos finais de semana, quando as pessoas estão livres para escolher que browser querem usar, muitas delas estão selecionando o Chrome em vez do IE.”

Em 18 de março, o Chrome teve um índice de utilização de 32,7%, enquanto o IE teve participação de 32,5%. Quando as pessoas retornaram ao trabalho na segunda-feira, a fatia do IE cresceu para 35% e a do Chrome recuou para 30%.

“Ainda não está claro se o Chrome poderá assumir a liderança na guerra de browsers no longo prazo, entretanto, a tendência em direção ao uso do Chrome no fim de semana é inegável”, disse Cullen.

Em termos mensais, a participação do Chrome subiu para 31% em março até agora ante 17% um ano atrás. Enquanto isso, o IE recuou de 45% para 35%.

A participação de mercado do Firefox, que é popular na Europa, é de cerca de 25% no mundo.

O browser Safari, da Apple, está em um distante quarto lugar, com participação de 7% e o Opera aparece em seguida, com 2%.

As estatísticas da StatCounter são baseadas em dados agregados de mais de 3 milhões de sites, com uma amostra de mais de 15 bilhões de visualizações de páginas por mês.

