Navegador do Google é o segundo mais usado entre os britânicos; no Brasil, Firefox foi ultrapassado em maio

LONDRES – O navegador de Internet do Google, Chrome, superou o Mozilla Firefox em julho, tornando-se o segundo browser mais utilizado no país, atrás do Internet Explorer, afirmou a empresa de pesquisa StatCounter, nesta segunda-feira, 1º.

O Chrome, lançado em dezembro de 2008, assumiu participação de 22,1% do mercado britânico, alta ante fatia de 12% do ano anterior. A participação do Internet Explorer caiu de 55 %para 46% no período, enquanto o Firefox recuou de 25% para 21,6%.

O Google está tentando converter seu domínio sobre as buscas na Web para as áreas de sistemas operacionais e software móvel, o que tem levado a empresa a uma competição direta com a Microsoft.

O Chrome é usado por mais de 160 milhões de usuários no mundo. Em maio, o Google lançou o aguardado Chromebook, que funciona com software disponível na web.

Globalmente, a participação de mercado do Internet Explorer era de 42% em julho, seguido por 28% do Firefox e 22% do Chrome. O browser Safari, da Apple, tinha 5% do mercado, enquanto o Opera tinha 2 por cento no mês passado.

