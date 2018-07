O navegador do Google viu sua participação de mercado quase dobrar em um ano

O navegador de internet do Google, o Chrome, superou o rival Firefox pela primeira vez em novembro e continua a diminuir a distância que o separa do líder do mercado Internet Explorer, da Microsoft, informou a empresa de análises na Internet StatCounter nesta quinta, 1.

“Podemos esperar por uma fascinante batalha entre a Microsoft e o Google na medida em que o crescimento do Chrome sugere que o navegador se tornará um verdadeiro rival para o Internet Explorer globalmente”, disse opresidente-executivo da StatCounter, Aodhan Cullen, em comunicado.

Em novembro, o Chrome viu sua participação de mercado quase dobrar frente a um ano atrás, para 25,7%, enquanto o market share do Explorer caiu para 40,6% – ante 48,2% na comparação anual.

A participação do Firefox -que é popular na Europa- caiu globalmente para 25,2%, ante 31,2% em novembro de 2010.

O Safari, da Apple, fica com a distante quarta posição do mercado, com 5,9% de market share, enquanto o Opera, quinto colocado, tem 1,8% do mercado.

As estatísticas da StatCounter são baseadas em dados agregados de mais de 3 milhões de websites, com uma amostragem de mais de 15 bilhões de visualizações de páginas por mês.

/ Tarmo Virki (REUTERS)